Президент французской ассоциации моды высоко оценила работу туркменских модельеров

В Ашхабаде завершилась серия модных показов от ведущих национальных дизайнеров, посвященных включению туркменской столицы в сеть творческих городов ЮНЕСКО.

В дефиле приняла участие президент французской ассоциации моды Route De La Soie Et Al-Andalus, организатор подиумных представлений Oriental Fashion Show Хинд Жудар.

Гостья страны отметила, что туркменский дизайн и туркменская мода приобрели свое лицо. Она призвала сохранять сочетание национального стиля с современными тенденциями мира моды и отметила высокий профессиональный уровень туркменских дизайнеров, передает CentralAsia.news.

Жудар также обратила внимание на подготовку шоу, которое было выполнено на высоком уровне. Она подчеркнула, что коллекции туркменских кутюрье должны быть представлены на региональных и мировых подиумах.

Особый акцент Жудар сделала на рукотворных узорах и тканях насыщенных цветов, которые являются неотъемлемым наследием Туркменистана. Она пожелала туркменским коллегам беречь богатую культуру национальной одежды.