Матчи открытия Кубков Азии: взгляд в прошлое перед стартом турнира в Катаре

В преддверии старта 18-го Кубка Азии в Катаре вспомним пять самых запоминающихся матчей открытия в истории турнира. Эти игры часто преподносили неожиданные сюрпризы и задавали тон всему турниру, сообщает the-afc.com.

ОАЭ 1-1 Республика Корея (1996)

На первом Кубке Азии с 12 командами в 1996 году хозяева ОАЭ сенсационно сыграли вничью 1:1 с грандом азиатского футбола – сборной Республики Корея. Этот результат воодушевил ОАЭ дойти до финала, где они уступили Саудовской Аравии.

Ливан 0-4 Иран (2000)

В 2000 году в Бейруте дебютант турнира Ливан уступил 0:4 Ирану при поддержке 52 тысяч болельщиков. Несмотря на разгром, Ливан набрал первые очки на турнире в следующих матчах. Иран же дошел до четвертьфинала, где уступил Республике Корея 2:1.

Китай 2-2 Бахрейн (2004)

В 2004 году в Пекине 40 тысяч зрителей наблюдали за тем, как сборная Китая с трудом сыграла вничью 2:2 с аутсайдером – командой Бахрейна, проигрывая по ходу матча. Бахрейн в итоге добился лучшего результата в своей истории, дойдя до полуфинала. Китай проиграл в финале Японии 3:1.

Таиланд 1-1 Ирак (2007)

На Кубке Азии 2007 года в Таиланде хозяева поля сенсационно сыграли вничью 1:1 с будущими чемпионами – сборной Ирака. Ничья 1:1 оказалась роковой для Таиланда. Несмотря на победу над Оманом 2:0 в следующем матче, команда выбыла из турнира после поражения от Австралии со счётом 0:4.

Австралия 4-1 Кувейт (2015)

В 2015 году на домашнем Кубке Азии Австралия разгромила Кувейт 4:1. Это положило начало победному пути хозяев, впервые ставших чемпионами Азии. Для Кувейта же турнир оказался провальным – команда заняла последнее место в группе и в дальнейшем пропустила Кубки Азии 2019 и 2023 годов.

Таким образом, стартовые матчи Кубков Азии не раз преподносили сюрпризы, и текущий турнир вряд ли станет исключением.