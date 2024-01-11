Главные новости Туркменистана на 10 января – Turkmenportal

Позиция Туркменистана по климату опубликована ООН как официальный документ, посол Индии подвел итоги дипломатической миссии в Туркменистане, в Туркменистане подвели баскетбольные итоги года и другие новости

В Туркменистане

1. Озвученная Президентом Туркменистана национальная позиция по вопросам климата на COP28 в Дубае опубликована и распространена ООН в качестве официального документа 78-й сессии Генассамблеи. Документ переведен на 6 языков ООН и доступен на сайте организации. В нем Туркменистан сообщает о присоединении к Глобальному метановому обязательству и о создании правовой базы для открытия Регионального центра ООН по климатическим технологиям в Центральной Азии.

2. Состоялась пресс-конференция посла Индии в Туркменистане, посвященная подведению итогов его дипломатической миссии. В своем выступлении дипломат осветил позитивную динамику в политических связях двух стран. Отдельно было отмечено стратегическое значение транспортной инфраструктуры и рассмотрение Туркменистана как транзитного узла в Центральной Азии. Также посол акцентировал внимание на важности расширения образовательного и культурного обмена. В экономической сфере дипломат подчеркнул важность расширения торговли и реализации совместных проектов для экономического роста.

3. Turkmenportal выпустил вторую серию комедийного скетч-шоу Ýüzüň gülkünç. В новом выпуске зрителей ждут забавные приключения главных героев – Ходжа Ходжаева и Ашира Дяде. Стоит отметить растущую популярность проекта – первую серию посмотрели уже более 35 тысяч зрителей. Онлайн-комедия стартовала 31 декабря 2023 года и теперь выходит каждые выходные. Все серии доступны в разделе «Медиа» на сайте Turkmenportal.com.

4. Приложение Duralga позволяет в онлайн режиме отслеживать движение автобусов в туркменской столице. Сервис использует систему GPS для точного определения местоположения каждого транспортного средства. Эти данные обрабатываются и отображаются на электронной карте города в реальном времени. Таким образом, жители и гости Ашхабада теперь могут знать в каждый момент, где находится нужный им автобус, и рассчитать время его прибытия на конкретную остановку.

5. Посол США в Туркменистане поделился планами сотрудничества между странами в 2024 году. Особое внимание будет уделено празднованию 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги. Посольство США планирует активно участвовать в юбилейных торжествах, отмечая творчество и роль поэта в объединении нации. Также будут приглашены американские специалисты для рассказа о влиянии поэзии Махтумкули на культуру и его духовном наследии.

В мире

6. В Китае отец 20 лет притворялся бедным. Он всегда был в расстроенных чувствах из-за долгов и каждый раз подчеркивал, как бедно живет семья. Лишь после того, как сын окончил университет, он узнал, что отец владеет особняком и имеет восемь роскошных автомобилей. Молодой человек, получив диплом, хотел найти работу, чтобы помочь семье выплатить якобы долги. Однако отец пригласил его на разговор и рассказал, что у него есть своя фирма. Он предложил сыну продолжить его дело.

7. Традиция бросать монетку в фонтан Треви в память о путешествии в Рим принесла за 2023 год рекордный доход в размере 1,6 миллиона евро. Монеты в фонтане собирают несколько раз в неделю. В период наибольшего наплыва туристов Треви «пылесосят» почти каждый день. Собранные монеты упаковывают в мешки и отправляют на сортировку и конвертацию. Все деньги направляются на благотворительность.

Новости спорта

8. Федерация баскетбола Туркменистана подвела на отчётной конференции итоги за прошедший календарный год. Было отмечено, что в 2023 году спортсмены сборных команд продемонстрировали высокие результаты на международной арене и улучшили позиции страны в мировом рейтинге ФИБА. В рамках конференции состоялась презентация автобиографической книги заслуженного тренера Туркменистана Вагифа Мамедова «Спортивный путь, который выбрал». По итогам мероприятия состоялась торжественная церемония награждения лучших баскетболистов, тренеров и судей по итогам 2023 года.

9. В Ашхабаде состоялся мастер-класс для воспитанников футбольного клуба «Топ» с участием нападающего национальной сборной Туркменистана Дидара Дурдыева. Форвард посетил тренировочный центр команды в Ашхабаде. Дурдыев ответил на вопросы ребят, продемонстрировал им технику ударов по воротам и провел несколько игровых упражнений. Также нападающий поучаствовал в совместной фотосессии с юными футболистами. Дидар Дурдыев стал лучшим бомбардиром чемпионата Туркменистана 2023 года, забив 27 мячей. Он также является победителем Высшей лиги и обладателем золотой медали Кубка страны в составе «Аркадага».