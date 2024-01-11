В Туркменистане утвердили новый порядок ведения кадастра охотничьих богатств
Министерство охраны окружающей среды Туркменистана утвердило новый Порядок ведения государственного кадастра охотничьих богатств. Содержание документа опубликовано на портале правовой информации Министерства юстиции Туркменистана.
Порядок призван систематизировать информацию о диких животных, являющихся объектами охоты, в едином реестре. Цель порядка – обеспечить рациональное, устойчивое использование таких богатств и усилить государственный контроль за их сохранением и воспроизводством.
Согласно документу, государственный кадастр охотничьих богатств будет содержать данные о географическом распространении, количестве и качественных характеристиках животных. Также в реестр войдет информация об устойчивом использовании богатств и мероприятиях по их охране.
Кадастр будет вести Министерство охраны окружающей среды Туркменистана. Информация из реестра по запросу будет предоставляться заинтересованным лицам.