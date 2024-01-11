В Туркменистане подготовлен учебник «Экологическая безопасность»

Коллектив Инновационного научно-учебного центра Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева подготовил учебник «Экологическая безопасность» с целью ознакомления с понятиями о загрязняющих веществах и возможности обработки выбросов антропогенной деятельности, их безопасной утилизации. В книге представлены инструкции по разработке проектных решений, связанных с модернизацией технологического оборудования.

Данный учебник – продолжение активной деятельности по подготовке специалистов в вопросе экологической безопасности. В вузовском Центре с 2023 года впервые в стране проходят занятия для студентов, слушателей и специалистов инженерных направлений по этому направлению.

В основе программы, утверждённой Министерством образования страны, лежит обучение специалистов нефтегазового комплекса и геологии, по производству нефтепродуктов, эксплуатации нефтеперерабатывающих объектов, производства сжиженного природного газа.

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», в результате студенты повышают уровень знаний в оценке уровня воздействия, оказываемого на природную среду, по обоснованию внедрения очистки выбросов и отходов, выполнению инженерно-экономических расчётов с использованием научных, информационных и нормативных данных при решении производственных задач, проверке проектных решений при размещении промышленных объектов.

Центр задействован в решении научно-технических задач, расширении использования в производстве инноваций, разработанных вузами, развивает новые виды научно-технического сотрудничества с предприятиями отраслей экономики.

Обогащению понятия экокультуры служит и введение предметного курса «Основы профессиональной культуры инженеров» для повышения квалификации специалистов.

Следуя нацеленности государства и общества на усиление роли молодёжи в экономике и социальных процессах общества, Центр сконцентрировался на дополнительном обучении молодых кадров, доведении до реализации проектов, авторами которых являются студенты и преподаватели инженерных вузов. Результатами общих усилий должно стать достижение более высокого уровня защиты экологии, отмечает источник.