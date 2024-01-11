В Туркменистане идет прием заявок на участие в международной математической олимпиаде
В Туркменистане стартовал прием заявок на участие в IV Открытой математической олимпиаде, проводимой Международным университетом гуманитарных наук и развития среди студентов национальных высших учебных заведений и зарубежья.
К участию в олимпиаде приглашаются студенты, изучающие математику, интересующиеся и увлеченные данной дисциплиной. Количество претендентов на участие от каждого вуза не ограничено, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».
Олимпиада будет проходить в МУГНиР с 3 по 8 марта в очном формате. Официальные языки – туркменский и английский.
В рамках математического конкурса состоятся индивидуальные и командные соревнования.
Регистрация открыта на официальном сайте вуза-организатора в разделе Академия/Соревнования, где также размещено подробное расписание и правила олимпиады, образцы оформления необходимых документов для участия и другая полезная информация.
Кроме того, дополнительные сведения можно получить:
- по телефону: (+993) 65 80 99 06;
- по электронной почте: iuhdolympiads@gmail.com