В Ашхабаде отпраздновали Всемирный день хинди

В Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади прошло торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню хинди, сообщает МИЦ.

Студенты института в присутствии почетного гостя – посла Индии в Туркменистане Видху Питхамбарана Наира – исполняли песни и танцы, декламировали стихи на хинди.

Целью мероприятия было укрепить культурные связи между Туркменистаном и Индией. Студенты, изучающие хинди в ТНИМЯ, продемонстрировали свои языковые навыки, прочитав стихи великого туркменского поэта Махтумкули Фраги в переводе на хинди.

В завершение мероприятия студенты, выступавшие на сцене, были награждены памятными подарками. Праздник послужил еще одним шагом на пути укрепления сотрудничества Туркменистана и Индии в гуманитарной сфере.