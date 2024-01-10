Samsung представила первый в мире прозрачный экран с технологией MicroLED

На выставке потребительской электроники CES 2024 компания Samsung представила первый в мире прозрачный экран MicroLED, сообщает iphones.ru.

Компания показала три дисплея, два из которых имели тонированное стекло, а один был полностью прозрачным. Тонированное стекло закрывало все объекты на заднем плане, поэтому они не мешали смотреть на картинку.

Экраны имеют толщину примерно 1 сантиметр и безрамочный дизайн. Изображения на дисплеях четкие и насыщенные.

В Samsung отметили, что прозрачные дисплеи MicroLED намного ярче в сравнении с прозрачными OLED-экранами. Они также менее подвержены влиянию окружающего света.

Сроки появления прозрачных дисплеев MicroLED в серийных устройствах и их цена пока не объявлены. На сегодняшний день единственный телевизор Samsung с непрозрачным экраном MicroLED стоит $149 999.