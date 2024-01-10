Туркменистан и Таджикистан обсудили развитие двусторонних отношений

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча заместителя министра Ахмеда Курбанова с послом Таджикистана Вафо Ниятбекзода, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

На встрече обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Стороны положительно оценили итоги майского визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Таджикистан, который подтвердил приверженность дальнейшему укреплению отношений между странами.

Особое внимание было уделено состоянию торгово-экономических связей. Отмечена необходимость наращивания товарооборота. Рассмотрен ход реализации решений заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в ноябре 2023 года в Душанбе.

Дипломаты подчеркнули важность продолжения тесных связей в гуманитарной сфере. В этом контексте отмечена необходимость регулярного проведения Дней культуры Туркменистана и Таджикистана в Ашхабаде и Душанбе.

Также обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия между парламентами двух стран и обмена визитами парламентариев.