Туркменистан и Таджикистан обсудили развитие двусторонних отношений
В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча заместителя министра Ахмеда Курбанова с послом Таджикистана Вафо Ниятбекзода, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.
На встрече обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Стороны положительно оценили итоги майского визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Таджикистан, который подтвердил приверженность дальнейшему укреплению отношений между странами.
Особое внимание было уделено состоянию торгово-экономических связей. Отмечена необходимость наращивания товарооборота. Рассмотрен ход реализации решений заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в ноябре 2023 года в Душанбе.
Дипломаты подчеркнули важность продолжения тесных связей в гуманитарной сфере. В этом контексте отмечена необходимость регулярного проведения Дней культуры Туркменистана и Таджикистана в Ашхабаде и Душанбе.
Также обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия между парламентами двух стран и обмена визитами парламентариев.