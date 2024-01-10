Посол Индии подвел итоги дипломатической миссии в Туркменистане

В столице Туркменистана состоялась пресс-конференция посла Индии Видху Питхамбарана Наира, посвященная подведению итогов его дипломатической миссии, передает корреспондент Turkmenportal.

В своем выступлении дипломат осветил позитивную динамику в политических связях двух стран, проявляющуюся в регулярных встречах на различных уровнях. По его словам, это свидетельствует об укреплении стратегического партнерства между Индией и Туркменистаном.

В экономической сфере дипломат подчеркнул важность расширения торговли и реализации совместных проектов для экономического роста. Несмотря на трудности из-за пандемии, отмечена положительная динамика товарооборота, который на 2023 год составил около $300 млн.

Особо было отмечено стратегическое значение транспортной инфраструктуры и рассмотрение Туркменистана как транзитного узла в Центральной Азии.

Также посол акцентировал внимание на важности расширения образовательного и культурного обмена, особенно среди молодежи, для укрепления дружеских связей между народами.

Посол высоко оценил гостеприимство туркменского народа, и назвал Туркменистан лучшей из стран, где ему доводилось работать в качестве посла Индии. Он также отметил, что его дочь родилась во время работы в Туркменистане, что стало особым символом дружбы между странами.

В заключение Видху Питхамбаран Наир выразил уверенность в дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества Индии и Туркменистана.