Дипломаты Туркменистана и Казахстана наметили планы сотрудничества на 2024 год

В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошла встреча заместителя министра Ахмета Курбанова с послом Казахстана Аскаром Таджибаевым, сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

На встрече обсуждались перспективы укрепления двусторонних отношений между Туркменистаном и Казахстаном по широкому спектру направлений сотрудничества.

Дипломаты рассмотрели ход практической реализации достигнутых ранее договоренностей, в том числе в ходе визитов на высшем уровне. Также обсуждались перспективы развития туркмено-казахстанских отношений на 2024 год.

Стороны отметили важность проведения межмидовских консультаций, организации регулярных двусторонних визитов и контактов на высшем уровне.

Кроме того, была подчеркнута значимость укрепления межпарламентского сотрудничества, проведения регулярных встреч и консультаций между парламентариями двух стран.

Также был отмечен позитивный опыт взаимодействия и поддержки в рамках таких организаций, как ОБСЕ, ООН, ОИС.