В Туркменистане подвели баскетбольные итоги года

В Ашхабаде состоялась отчетная конференция Федерации баскетбола Туркменистана, в ходе которой были озвучены основные итоги развития этого вида спорта в стране в 2023 году.

В мероприятии приняли участие ветераны туркменского баскетбола, действующие игроки и тренеры национальных сборных, арбитры, члены руководящих органов Федерации и приглашенные гости.

В ходе конференции было отмечено, что прошедший год стал по-настоящему успешным для туркменского баскетбола. Спортсмены сборных команд продемонстрировали высокие результаты на международной арене и улучшили позиции страны в мировом рейтинге ФИБА.

Кроме того, по данным Федерации, растет число желающих заниматься этим популярным видом спорта.

В рамках конференции состоялась презентация автобиографической книги заслуженного тренера Туркменистана Вагифа Мамедова «Спортивный путь, который выбрал», в которой он делится яркими моментами своей спортивной карьеры.

По итогам года лучшим баскетбольным клубом Туркменистана был признан «Галкан». Среди спортсменов отличились Зиба Хыдырова, Дженнет Хаджимаммедова, Мердан Ходжамедов и Довлет Нармурадов. Лучшим арбитром стал Бахтияр Ибрагимов.