В библиотеки Ахалского велаята за год записалось более 10 тысяч человек

В 2023 году в библиотеках Ахалского велаята Туркменистана наблюдался значительный рост числа читателей, пишет газета «Туркменистан». За год в библиотеки региона записалось 10 тысяч 117 человек, а общее количество постоянных читателей превысило 106 тысяч.

За год читателями было взято для чтения более 431 тысячи книг по различной тематике. В частности, спросом пользовались художественная литература (149 тысяч), детская литература (122 тысячи), издания на политическую тематику (около 65 тысяч экземпляров) и прочие книги (96 тысяч).

Кроме того, в велаяте значительно выросло число пользователей единой электронной библиотечной системы по сравнению с предыдущим годом. Также сотрудниками библиотек было введено в электронный каталог около 10 тысяч новых книг.