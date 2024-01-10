В Ашхабаде состоялся заключительный день показа мод под эгидой ЮНЕСКО

Сегодня в Доме моды Ашхабада состоялись заключительные модные показы, посвященные включению туркменской столицы в сеть творческих городов ЮНЕСКО.

В этот день здесь развернулась выставка туркменских национальных ковров и ковровых изделий.

В рамках мероприятия состоялся совместный показ национальной одежды от модных домов Mähirli Zenan, Nur Ýupеk, Peýker и Ашхабадского дома моды. В ходе совместного показа каждый Дом моды представил по три эксклюзивных костюма.

Музыкальные композиции и выступление джазового оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств Туркменистана Ровшена Непесова украсили модный форум.

Мероприятие завершилось на высокой ноте торжественного вручения грамот и памятных подарков всем участникам и партнерам мероприятия.