В Ашхабаде состоялся заключительный день показа мод под эгидой ЮНЕСКО
Сегодня в Доме моды Ашхабада состоялись заключительные модные показы, посвященные включению туркменской столицы в сеть творческих городов ЮНЕСКО.
В этот день здесь развернулась выставка туркменских национальных ковров и ковровых изделий.
В рамках мероприятия состоялся совместный показ национальной одежды от модных домов Mähirli Zenan, Nur Ýupеk, Peýker и Ашхабадского дома моды. В ходе совместного показа каждый Дом моды представил по три эксклюзивных костюма.
Музыкальные композиции и выступление джазового оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств Туркменистана Ровшена Непесова украсили модный форум.
Мероприятие завершилось на высокой ноте торжественного вручения грамот и памятных подарков всем участникам и партнерам мероприятия.