«Волшебное зеркало» Anura MagicMirror: новое устройство для диагностики заболеваний по лицу

Канадская компания NuraLogix представила на выставке CES 2024 новое устройство для диагностики заболеваний по лицу – «волшебное зеркало» Anura MagicMirror. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на CNET.

Устройство представляет собой настольное зеркало с 21,5-дюймовым экраном, камерами и другими сенсорами. Оно сканирует лицо человека, анализируя кровоток в сосудах под кожей. Для этого используется запатентованная технология трансдермальной оптической визуализации. Алгоритмы машинного обучения на основе полученных данных анализируют более 100 параметров здоровья.

Anura MagicMirror может предоставлять информацию об артериальном давлении, индексе массы тела, вариабельности сердечного ритма, частоте пульса, частоте дыхания и возрасте кожи лица. Устройство также может дать оценку риска возникновения диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, гипертонии, жировой болезни печени и многого другого. Также Anura MagicMirror предлагает оценку риска психического здоровья и выявляет, например, признаки тревожного расстройства и депрессии.

Сканирование лица занимает всего 30 секунд, в результате чего пользователь получает информацию о потенциальных патологиях.

Дата выпуска и стоимость устройства пока не раскрываются. Вероятно, что Anura MagicMirror будет использоваться в залах ожидания больниц и домах престарелых.