АГТС запустила новое мобильное приложение еKassa для удобной оплаты услуг

АОЗТ «Ашхабадская городская телефонная сеть» (АГТС) запустила новое мобильное приложение еKassa, которое позволяет клиентам удобно и безопасно оплачивать услуги телефонии, интернета и IPTV.

Как сообщает АГТС, еKassa является упрощенным вариантом мультисервисной платформы «Личный кабинет» на сайте astu.tm. И если раньше для оплаты услуг требовалось получать специальный персональный идентификационный код, то теперь достаточно указать номер мобильного телефона при регистрации в новом приложении.

Приложение еKassa имеет современный и интуитивно понятный интерфейс. Пользователи могут подключать банковские карты, а также управлять платежами для оплаты различных услуг АГТС.

Запуск еKassa – это еще один шаг АГТС на пути к созданию максимально удобных и безопасных сервисов для клиентов компании. Приложение уже доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play и App Store.