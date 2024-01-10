АГТС запустила новое мобильное приложение еKassa для удобной оплаты услуг

АГТС запустила новое мобильное приложение еKassa для удобной оплаты услуг

АОЗТ «Ашхабадская городская телефонная сеть» (АГТС) запустила новое мобильное приложение еKassa, которое позволяет клиентам удобно и безопасно оплачивать услуги телефонии, интернета и IPTV.

Как сообщает АГТС, еKassa является упрощенным вариантом мультисервисной платформы «Личный кабинет» на сайте astu.tm. И если раньше для оплаты услуг требовалось получать специальный персональный идентификационный код, то теперь достаточно указать номер мобильного телефона при регистрации в новом приложении.

Приложение еKassa имеет современный и интуитивно понятный интерфейс. Пользователи могут подключать банковские карты, а также управлять платежами для оплаты различных услуг АГТС.

Запуск еKassa – это еще один шаг АГТС на пути к созданию максимально удобных и безопасных сервисов для клиентов компании. Приложение уже доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play и App Store.