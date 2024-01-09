Dragon Oil начнет осваивать три новых месторождения в туркменском секторе Каспия

Компания Dragon Oil (ОАЭ) в рамках подписанного с правительством Туркменистана меморандума приступит к освоению трех перспективных месторождений возле Челекена.

Как пишет Orient со ссылкой на Zawya, компания потратила на сейсморазведку на этих территориях $35 млн и убедились в перспективности Блока 19.

«Компания планирует расширить инвестиции в три нефтяных месторождения с целью увеличения добычи в ближайшем будущем. Туркменистан является очень важной нефтяной страной и обладает огромными нефтегазовыми возможностями. Мы стремимся укрепить свое присутствие там за счет новых инвестиций, которые положительно отразятся на обеих сторонах, с одной стороны, увеличения доходов государства от доходов и создания новых рабочих мест, тем более, что только в Туркменистане компания насчитывает более 2000 сотрудников», — заявил председатель Совета директоров Dragon Oil Сайед Аль Тайер.

Дубайская компания работает в Туркменистане 24 года и за это время реализовала на территории страны ряд проектов, в том числе по эффективному освоению западных нефтяных туркменских месторождений.

Напомним, в ходе недавнего визита в ОАЭ Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с руководителем компании. По итогам переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmennebit» и компанией Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.