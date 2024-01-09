Ушел из жизни создатель языка программирования Pascal

Никлаус Вирт, создатель языка программирования Pascal, скончался 1 января 2024 года на 90-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Ассоциации вычислительной техники (ACM).

Швейцарский ученый был одним из ведущих специалистов в области информатики и лауреатом премии Тьюринга, самой престижной награды в этой области. Он создал несколько инновационных компьютерных языков, в том числе Pascal, который оказал огромное влияние на развитие программирования.

Pascal был разработан в 1970 году и быстро стал популярным языком для обучения программированию. Он был прост в изучении и использовании, но при этом достаточно мощным для создания сложных приложений.

Вирт также разработал языки программирования Euler, Algol-W, Modula и Oberon.