Стартовала первая в Туркменистане конференция для преподавателей английского языка

Сегодня в Ашхабаде в Международном университете гуманитарных наук и развития впервые открылась пятидневная конференция «Преподавание английского языка носителям других языков» (TESOL).

Конференция была посвящена теме «Новые технологии изучения языков и инновации в образовании».

В форуме принимают участие 250 преподавателей английского языка из средних школ, высших учебных заведений и частных языковых центров со всего Туркменистана. Для участие в форуме в Туркменистан прибыли 6 американских экспертов.

В ходе конференции будут даны презентации, проведены пленарные заседания и мастер-классы по новаторским методам преподавания.

Форум организован Посольством США в Ашхабаде совместно с Министерством образования Туркменистана.