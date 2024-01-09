Новый посол Турции в Туркменистане вручил копии верительных грамот

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Турецкой Республики в Туркменистане Ахмета Демирока, сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Мередов поздравил посла с назначением на ответственный пост и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах.

Была отмечена заинтересованность в дальнейшем развитии межпарламентских связей и взаимодействия в рамках ООН, ОИС и других международных организаций.

Особое внимание было уделено необходимости продолжения контактов на высшем уровне. В этом контексте констатирована важность практической реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Туркменистана в Турцию в октябре 2023 года.

Вручая копии верительных грамот, посол Демирок подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления туркмено-турецких связей.