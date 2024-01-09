В Euronews рассказали о национальных традициях туркмен
На сайте Euronews появилась посвященная Туркменистану статья под названием «Культурное путешествие через традиции и праздники». Авторы материала рассказали европейской аудитории о богатом национальном наследии, разнообразных обычаях и ремеслах туркменского народа.
Особое внимание в статье уделяется красоте и самобытности ювелирных украшений и традиционных костюмов, в том числе свадебных, разъясняется значение орнаментов и символики.
Танец куштдепди авторы назвали «мультисенсорным опытом», отметив, что мастерское исполнение этого невероятно энергичного танца вводит как танцоров, так и зрителей в состояние своеобразного транса.
Отдельно в публикации остановились на теме дутара, отметив неустареваемость этого древнего инструмента, сыгравшего ключевую роль в сохранении древних эпосов и сказаний.
Универсальная ценность туркменского национального наследия подтверждена их включением в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.