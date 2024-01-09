В Экспо Сити Дубай открылся первый туркменский ресторан

Первый туркменский ресторан «Талхан» открылся в Экспо Сити Дубай. Ресторан расположился в уникальном здании павильона Туркменистана, открытого в Дубае для участия в «ЭКСПО-2020». Павильон оформлен в стиле каракумских барханов, перед ним — скульптурная композиция с ахалтекинскими скакунами.

«Талхан» предлагает гостям Expo City Dubai блюда туркменской национальной кухни, а также «сочетание блюд интернациональной кухни, которое отправляет гостей в увлекательное путешествие по разнообразным вкусам всего мира».

В меню ресторана значатся плов, говурдак, унаш, дограма, манты, гутабы, фитчи и еще много прекрасных блюд национальной туркменской кухни. Также ресторан предлагает туркменские чаи из горных трав и верблюжьей колючки, полезные для здоровья.

Учитывая то, что Экспо Сити Дубай посещает немало туристов со всего мира, ресторан «Талхан» будет способствовать широкой популяризации аутентичной туркменской кухни.

С информацией о ресторане можно ознакомиться на сайте Expo City Dubai