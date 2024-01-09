В Бишкеке прошла торжественная церемония поднятия обновленного флага Кыргызстана

Обновленный флаг Кыргызстана торжественно подняли в Бишкеке. В церемонии приняли участие официальные лица, включая председателя кабинета министров, государственного секретаря, глав ведомств и депутатов, сообщает «МИР 24».

Изменения коснулись формы лучей и числа перекладин в центральной части флага. Ранее лучи флага были волнистыми, теперь они прямые. Также в центре флага теперь четыре перекладины вместо трех.

Закон об изменении государственного символа был принят парламентом Кыргызстана в декабре 2023 года.

Официальные документы с изображением прежнего флага будут действительны до окончания срока их действия, а номерные знаки автомобилей — до принятия решения об их замене.