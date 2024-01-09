В Ашхабаде прошел второй день показа мод под эгидой ЮНЕСКО

Сегодня в Доме моды Ашхабада продолжились модные показы, посвященные включению туркменской столицы в сеть творческих городов ЮНЕСКО.

В программе сегодняшнего дня работали выставки туркменских национальных платков öýme, национального текстиля кетени и туркменской вышивки.

На экране демонстрировались видеопрезентации туркменской столицы и нового города Аркадага.

Национальную одежду демонстрировали Дома моды Mähirli Zenan, Nur Ýupеk и Peýker.

Мероприятие украсили музыкальные композиции и выступление творческой группы ТГУ им. Махтумкули с танцем “куштдепди”.

Напомним, что модный форум организован при поддержке Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. Почетными гостями мероприятия стали представители ассоциации моды Route De La Soie Et Al-Andalus, организатор подиумных представлений Oriental Fashion Show Хинд Жудар, известный фотограф Жак Тамосини и ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова.

Ранее мы сообщали, что в Ашхабаде стартовали модные показы под эгидой ЮНЕСКО.