Во Дворце мукамов прошло мероприятие, посвященное девизу 2024 года

Во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана состоялось праздничное мероприятие, посвящённое девизу 2024 года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», сообщили в официальной туркменской прессе.

В мероприятии приняли участие руководители и представители Меджлиса, члены Правительства, руководители министерств и ведомств, известные поэты и писатели, композиторы и музыканты, деятели научных, общественных организаций, профессорско-преподавательский состав, а также представители молодежи.

Собравшиеся говорили о значении года «Кладезь мудрости Махтумкули Фраги» в дальнейшем развитии культурной дипломатии, укреплении международного сотрудничества. Отмечалась важность включения коллекции рукописей туркменского философа и поэта Махтумкули Фраги в Международный список «Память мира» и внесения его 300-летнего юбилея в Список памятных дат ЮНЕСКО, а также объявления Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) 2024 года «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги».

В ходе торжества артисты выступили с песнями на стихи Махтумкули. Также состоялись выступления фольклорно-этнографических коллективов, в том числе группы дутаристов Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой.