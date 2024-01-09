Во Дворце мукамов прошло мероприятие, посвященное девизу 2024 года

Во Дворце мукамов прошло мероприятие, посвященное девизу 2024 года

Во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана состоялось праздничное мероприятие, посвящённое девизу 2024 года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», сообщили в официальной туркменской прессе.

В мероприятии приняли участие руководители и представители Меджлиса, члены Правительства, руководители министерств и ведомств, известные поэты и писатели, композиторы и музыканты, деятели научных, общественных организаций, профессорско-преподавательский состав, а также представители молодежи.
Собравшиеся говорили о значении года «Кладезь мудрости Махтумкули Фраги» в дальнейшем развитии культурной дипломатии, укреплении международного сотрудничества. Отмечалась важность включения коллекции рукописей туркменского философа и поэта Махтумкули Фраги в Международный список «Память мира» и внесения его 300-летнего юбилея в Список памятных дат ЮНЕСКО, а также объявления Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) 2024 года «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги».
В ходе торжества артисты выступили с песнями на стихи Махтумкули. Также состоялись выступления фольклорно-этнографических коллективов, в том числе группы дутаристов Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой.