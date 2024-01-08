Туркменский журнал «Arkadagly Ýaşlar» выпустил новый номер по итогам 2023-го года

Электронный журнал «Arkadagly Ýaşlar» выпустил новый номер, посвященный итогам года под девизом «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Статья «Arkadagly ýaşlar – dünýä çempionlary» посвящена успехам туркменских спортсменов в рамках Чемпионата мира по курашу.

Ряд статей нового выпуска посвящены достижениям Туркменистана за 2023 год. Статья «Iň bereketli desterhan» рассказывает о книгах, написанных Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, а материал «Ynsanperwerligiň belent nusgasy» посвящен деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

На страницах журнала в статье «Ýaşlar syýasatynda halkara hyzmatdaşlyk» рассказывается о прошедшем Форуме молодежи стран ЦА и КНР.