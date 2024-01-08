Спектакль «Золотая рыбка» идет на театральной сцене Туркменабата

В дни школьных каникул Лебабский государственный музыкально-драматический театр имени Сейитназара Сейди приготовил для детей новый спектакль «Золотая рыбка», посвященный символу этого года. Согласно туркменскому гороскопу 2024 год считается годом Рыбы.

Как сообщает издание Jeyhun.news, режиссер спектакля Шохрат Машерипов.

Детям новая постановка очень нравится. Здесь затрагивается тема взаимоотношения человека и природы. Также в спектакле отражены принципы гуманизма, сострадания, ярко показаны национальные традиции.

В театре во время зимних каникул для детей также проводятся веселые новогодние представления, отмечает источник.