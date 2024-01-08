Расширение парка самолетов в Туркменистане является стратегической задачей

Активное расширение авиапарка в Туркменистане носит стратегический характер с целью достижения экономических и транзитных интересов. Об этом сообщает Государственное информационное агентство “Туркменистан сегодня”.

Туркменская авиакомпания является одной из самых безопасных в Азии, а недавно парк самолетов Туркменистана пополнился двумя американскими авиалайнерами «Boeing 777-300 ER», рассчитанными на 368 пассажиров.

В стране активно реализуется Национальная программа развития гражданской авиации Туркменистана на 2012-2030 годы, в рамках которой осуществляются модернизация материально-технической базы авиации, строительство новых и модернизация существующих аэропортов и других объектов авиации, подготовка высококвалифицированных специалистов. Для подготовки летного состава, бортпроводников, работников служб организации перевозок и обеспечения авиационной безопасности проводятся краткосрочные курсы.