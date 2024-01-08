В 2024-ом году в Ашхабаде пройдут Международная конференция и Саммит к 300-летию со дня рождения Махтумкули

В ходе заседания Кабинета министров Туркменистана, которое состоялось 6 января 2024 года, министр иностранных дел Рашид Мередов предложил провести в туркменской столице мероприятия высокого уровня, посвященные 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В своем отчете глава МИД Туркменистана предложил в наступившем году под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги» в честь 300-летия со дня рождения великого поэта провести в Ашхабаде в мае Международную конференцию на уровне министров культуры, а в октябре – Саммит на уровне глав Правительств.

Резюмируя отчет вице-премьера, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить проведение международных мероприятий на высоком организационном уровне. Глава государства отметил, что запланированные мероприятия должны преумножить роль литературного наследия Махтумкули в мире.