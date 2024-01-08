В Туркменистане в 2024-ом году пройдут Открытые Международные олимпиады для студентов

В ходе очередного заседания Кабинета министров Туркменистана 6 января вице-премьер Н. Аманнепесов представил информацию о запланированных в наступившем году международных олимпиадах и конференциях. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Согласно отчету вице-премьера, в марте текущего года в МУГНиР состоится IV Открытая Международная олимпиада по математике, с 15 по 20 апреля пройдет II Открытая Международная олимпиада по информатике в Международном университета нефти и газа имени Я. Какаева, 19 апреля в этом же ВУЗе будет проведена международная научно-практическая конференция и выставка «Научные взгляды студентов в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».

Во всех мероприятиях запланировано участие туркменских студентов и студентов из стран зарубежья.