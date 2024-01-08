В Туркменистане будут приняты меры для укрепления кибербезопасности

В ходе заседания Кабинета министров Туркменистана, которое прошло 6 января в онлайн-формате, Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций Мамметхан Чакыев представил Президенту Туркменистана доклад об укреплении информационной безопасности страны и подготовке IT-специалистов высокой квалификации. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В рамках концепции развития цифровой национальной экономики, в Туркменистане осуществляется внедрение передовых информационных технологий, а работа по обеспечению информационной безопасности проводится в специальном информационном центре.

Заслушав отчет вице-премьера, Президент Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить расширение обучения специалистов в IT-сфере и области кибербезопасности.