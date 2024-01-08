В Ашхабаде наградили победителей детской премии имени Гульбаба

В здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялась торжественная церемония награждения победителей детской премии имени Гульбаба и большой праздничный концерт. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

На обладание детской премией имени Гульбаба претендовали юные таланты, проявившие себя в учебе, науке, творчестве, музыке и спорте, а также дети, успешно выступившие на международных и национальных олимпиадах.

В рамках церемонии награждения был объявлен 71 победитель, каждый из которых награжден памятным дипломом и ценным призом. Детская премия имени Гульбаба вручается ежегодно и направлена на выявление талантливых и способных детей в различных сферах. После прохождения региональных этапов конкурса участники выступают на государственном уровне.