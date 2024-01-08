В Ахалском велаяте Туркменистана построят новую школу на 1200 учеников

Вице-премьер Б. Аннамаммедов в ходе очередного заседания Кабинета министров Туркменистана 6 января доложил Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову об укреплении и совершенствовании материально-технической базы образовательной и научной системы страны. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В частности, вице-премьер Б. Аннамаммедов отчитался в своем докладе о проектировании и строительстве в посёлке Бокурдак этрапа Ак бугдай Ахалского велаята новой средней школы, рассчитанной на 1200 мест и общежития, рассчитанного на 120 мест, отвечающих высоким современным требованиям.

Заслушав отчет вице-премьера Б. Аннамаммедова, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил принять меры для обеспечения строительства новых социальных объектов с соблюдением необходимых требований к надежности и безопасности.