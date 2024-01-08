Вице-премьер Туркменистана доложил о мерах модернизации национальной экономики

6 января в ходе очередного заседания Кабинета министров Туркменистана вице-премьер Х. Гелдимырадов представил отчет о проведенной работе по подготовке Рабочих планов на 2024 год по экономическому и финансово-банковскому комплексу. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В соответствии с Рабочими планами на 2024 год, предусмотрено обеспечение интенсивного социально-экономического развития Туркменистана, совершенствование национальной экономики, интеграция современных информационных технологий, модернизация инвестиционной сферы, успешное исполнение Государственного бюджета.

Согласно отчету, особое внимание будет уделено международному сотрудничеству в финансово-банковской сфере, применению зарубежного опыта и совершенствованию нормативно-правовой базы в данной сфере.