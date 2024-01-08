Вице-премьер Туркменистана Б. Атдаев доложил о модернизации предприятий текстильной промышленности

В ходе первого в этом году заседания Кабинета министров Туркменистана, которое прошло 6 января в онлайн-формате, вице-премьер Батыр Атдаев доложил Президенту страны Сердару Бердымухамедову о модернизации предприятий Министерства текстильной промышленности Туркменистана и системы их управления. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В настоящее время принимаются меры по обеспечению организационно-правового регулирования в сфере текстильной промышленности, комплексной модернизации текстильных предприятий и наращиванию производственных мощностей, обеспечению производства достаточного объема продукции, необходимой для выполнения обязательств по экспорту.

Резюмируя отчет вице-премьера, Президент Сердар Бердымухамедов отметил динамику развития отрасли и поручил обеспечить ее дальнейшее развитие с применением передового международного опыта.