Flydubai будет готовить пилотов для гражданской авиации Туркменистана

Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и авиакомпания Flydubai (ОАЭ) намерены наладить сотрудничество в сфере подготовки пилотов. Об этом свидетельствует подписанный сторонами Меморандум о взаимопонимании, сообщает Агентство «Туркменховаёллары».

Соглашение предусматривает возможность предоставления Flydubai услуг по обучению туркменских пилотов в своем сертифицированном учебном центре на самолетах Boeing 737.

Как отмечается, Агентство заинтересовано в подготовке национальных кадров на Boeing 737 в долгосрочной перспективе. Авиакомпания Flydubai является одним из крупнейших авиаперевозчиков Ближнего Востока и обладает большим опытом в обучении пилотов на современной учебной базе.

Подписанный Меморандум станет важным шагом в развитии авиационного сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ.