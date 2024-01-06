Первая книга Президента Туркменистана получила высокую оценку творческой интеллигенции страны

Презентация книги Президента Сердара Бердымухамедова Ýaşlar – Watanyň daýanjy («Молодежь – опора Родины») состоялась сегодня в Национальном музыкально-драматическом театре Туркменистана имени Махтумкули, объединив представителей творческой интеллигенции страны, сообщает корреспондент Turkmenportal.

К участникам торжества обратились заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Мяхриджмал Маммедова, курирующая в правительстве сферу культуры, Герой Туркменистана, народный писатель Гозель Шагулыева, народная артистка страны Джемал Сапарова, а также руководители и представители музеев, библиотек, других творческих учреждений, профильных учебных заведений и СМИ.

Выступавшие отмечали значение первого труда главы государства в патриотическом воспитании молодого поколения. «Дав высокую оценку роли молодёжи в жизни туркменского общества, Президент Сердар Бердымухамедов вдохновил её на новые достижения в труде, творчестве, укрепил в желании приумножить международный авторитет страны», – говорили участники мероприятия.

Особо подчёркивалось значение последовательно проводимой Президентом Туркменистана молодёжной политики, целью которой является всестороннее обеспечение активного участия молодёжи в экономической, политической и культурной жизни страны.

В числе достоинств книги представители творческой интеллигенции отметили доступность изложения материала, лёгкость слога автора, иллюстративность издания. В рамках мероприятия были организованы музыкальные выступления мастеров искусств.