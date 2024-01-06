Легенде мирового автоспорта Владимиру Чагину – 54

5 января отмечает день рождения Владимир Чагин – российский автогонщик, семикратный победитель легендарного ралли-рейда «Дакар» в классе грузовиков, руководитель проекта Международное ралли «Шелковый путь».

Чагин – настоящая легенда мирового автоспорта. Он посвятил гонкам более 30 лет и добился беспрецедентных успехов. Его имя стало символом смелости, упорства и стремления к победе.

Свою спортивную карьеру Чагин начал в команде «КАМАЗ-мастер» в качестве механика. Со временем он стал пилотом и лидером команды, одержав в её составе множество ярких побед. После завершения спортивной карьеры он оставался в «Синей Армаде» в качестве руководителя команды. Огромный опыт Владимира Геннадьевича помог развивать технику и воспитать не одно поколение спортсменов.

В 2015 году Чагин возглавил проект Международное ралли «Шелковый путь». Именно под его руководством маршрут гонки впервые прошёл по территории Китая — издание 2016 года открыло для мирового автоспорта уникальные пески пустыни Гоби.

Под руководством Чагина ралли «Шелковый путь» стало одной из крупнейших в Евразии площадок для взаимодействия различных государств и бизнеса, культурного обмена и развития гуманитарных связей. Ралли получило высокую поддержку властей и общественности во всех странах, по территории которых проходил маршрут гонки.

Владимир Чагин активно развивает сотрудничество ралли «Шелковый путь» с Российской автомобильной федерацией.

Ралли «Шелковый путь» стремится сделать технические виды спорта более доступными и популярными. Для этого на гонке появились дополнительные категории для участников без спортивного опыта. Одна из них – Гранд тур – позволяет любителям автоспорта из разных стран мира отправиться в незабываемое путешествие по удивительным местам Евразии.

Неизменны остаются традиции ралли-рейдов и атмосфера дружбы, взаимопомощи и товарищества, которые уже 15 лет остаются визитной карточкой гонки.

Ралли «Шелковый путь» с каждым годом становится всё более масштабным и захватывающим. Гонка проходит по живописным местам разных стран мира, открывая участникам новые горизонты и даря незабываемые впечатления. Под руководством Владимира Чагина гонка продолжает развиваться и расти, и впереди её ждут ещё более яркие события. Ведь имя этого человека ассоциируется со смелостью, стремлением к победе и совершенству.