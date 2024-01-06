В Финляндии зафиксирована рекордно низкая температура XXI века

Финский метеорологический институт сообщает о рекордно низкой температуре, зафиксированной в стране, передает RT.

По данным института, в ночь на 5 января на метеостанции аэропорта Энонтекиё температура опустилась до -44,3°C.

Это абсолютный минимум за всю историю метеонаблюдений в Финляндии в XXI веке. Предыдущий рекорд холода в этом столетии был отмечен в декабре 2016 года и составлял -43,7°C.

Таким образом, новый температурный минимум более чем на полградуса превзошёл прежнее достижение. Эксперты отмечают аномально холодную для региона зиму этого года.