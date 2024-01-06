В ТГУ идет прием документов на поступление в вузы Китая и Венгрии
В Туркменском государственном университете имени Махтумкули идет прием документов для поступления по стипендиальным программам бакалавриата в вузы Китая и Венгрии, сообщает газета «Туркменистан».
Туркменские юноши и девушки могут выбрать для бесплатного обучения такие направления, как IT, медицина, педагогика, сельское хозяйство, инженерия и естественные науки.
Преимуществом при поступлении пользуются кандидаты, успешно сдавшие международные экзамены SAT, TOEFL или IELTS.
Прием документов стартовал 3 января и продлится до 10 января.
Ознакомиться с перечнем документов, необходимых для подачи заявок на учебу, можно по ссылке.