В ТГУ идет прием документов на поступление в вузы Китая и Венгрии

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули идет прием документов для поступления по стипендиальным программам бакалавриата в вузы Китая и Венгрии, сообщает газета «Туркменистан».

Туркменские юноши и девушки могут выбрать для бесплатного обучения такие направления, как IT, медицина, педагогика, сельское хозяйство, инженерия и естественные науки.

Преимуществом при поступлении пользуются кандидаты, успешно сдавшие международные экзамены SAT, TOEFL или IELTS.

Прием документов стартовал 3 января и продлится до 10 января.

Ознакомиться с перечнем документов, необходимых для подачи заявок на учебу, можно по ссылке.