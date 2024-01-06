В Историко-краеведческом музее Лебапского велаята Туркменистана состоялось торжество по случаю провозглашения девиза 2024 года

Тематическая конференция Magtymguly–halkyň öçmez çyragy («Махтумкули – негасимый светоч народа») и выставка, посвящённые Году «Кладезь разума Махтумкули Фраги», состоялись сегодня в Историко-краеведческом музее Лебапского велаята, передает корреспондент Turkmenportal.

В конференции приняли участие специалисты музеев, деятели культуры, представители системы образования, общественных организаций региона, СМИ, многочисленные поклонники творчества великого поэта.

Участники торжества были единодушны во мнении, что 2024 год, отмеченный юбилейными торжествами в честь великого поэта-мыслителя Востока Махтумкули Фраги, будет способствовать дальнейшему глубокому изучению наследия туркменского классика, расширению соответствующих научных исследований, привлечению внимания международной научно-литературной общественности к его поэтическому и философскому творчеству. На конференции прозвучали выступления о мире поэзии Махтумкули Фраги, его стихотворения.

В Музее в рамках мероприятия организована масштабная тематическая выставка, в экспозицию которой вошли многочисленные музейные экспонаты, рассказывающие об эпохе, в которой жил и творил поэт, научные труды и книги, посвящённые творчеству великого мыслителя.