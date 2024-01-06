В Ашхабаде состоятся модные показы туркменской национальной одежды

В столице Туркменистана с 7 по 9 января будут проходить модные показы туркменской национальной одежды, приуроченные к такому важному событию, как включение Ашхабада в сеть творческих городов ЮНЕСКО.

Серия мероприятий будет проходить в Доме моды Ашхабада при поддержке Секретариата Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО и хякимлика города.

В показах участвуют такие известные в стране модные дома, как: «Мяхирли зенан», «Нур юпек» и «Пейкер», а также модели Дома моды Ашхабада.

В рамках показов будут работать выставки туркменских национальных платков öýme, национального текстиля «кетени» и туркменской вышивки, ковров и ковровых изделий. Свои изделия презентуют участники творческого объединения «Дизайн плюс».

Модный форум украсят музыкальные номера, сообщает пресс-служба Национальной комисси Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

Напомним, что в ноябре прошлого года столица Туркменистана присоединилась к Сети творческих городов ЮНЕСКО (UCCN) в категории «Дизайн. В этой связи Ашхабад стал частью UCCN наравне с еще 54 городами мира, которые обязуются развивать партнерские отношения для содействия развитию сферы культуры.