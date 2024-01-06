В Ашхабаде состоялось торжество, посвящённое включению объекта «Великий Шёлковый путь: Зарафшан–Каракумский коридор» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Торжество по случаю включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО объекта «Великий Шёлковый путь: Зарафшан–Каракумский коридор», организованное Национальным управлением Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры, объединило в Государственном музее Государственного культурного центра страны крупных учёных, руководителей и представителей Министерства культуры, государственных историко-культурных заповедников, Института истории и археологии Академии наук, а также преподавателей и студентов профильных вузов, сотрудников музеев и представителей СМИ, передает корреспондент Turkmenportal.

Как известно, решение о включении объекта «Великий Шёлковый путь: Зарафшан–Каракумский коридор» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО было принято17 сентября 2023 года на расширенной 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия). Соответствующий сертификат был вручён туркменской стороне постоянным представителем ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян 27 декабря 2023 года в ходе работы международной научно-практической конференции и выставки, посвящённых итогам года «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром». Данный факт послужил поводом для организации нынешнего мероприятия, главной темой которого стали вопросы изучения и популяризации памятников из транснациональной серийной номинации, находящихся на территории Туркменистана.

Участникам торжества были продемонстрированы видеоматериалы по теме, в том числе слайды с изображением памятников важного отрезка Великого Шелкового пути Амуль – Мерв.

Как отмечалось в ходе конференции, транснациональная серийная номинация, включающая 31 памятник, которые расположены в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, отражает выдающиеся достижения в области архитектуры и технологий, монументального искусства и градостроительства на участке Шелкового пути со II века до н.э. по XVI век н.э. Туркменская часть этого масштабного проекта была разработана при участии специалистов Национального управления Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры и Государственных историко-культурных заповедников «Керки» и «Древний Мерв».

Отдельные сообщения были посвящены семи архитектурным памятникам – туркменским средневековым городам, крепостям, караван-сараям, сохранившимся вдоль Великого Шелкового пути и вошедшим в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В числе этих памятников городище Амуль, рабат Мансаф, караван-сараи Кёне-кала, ат-Тахмаладж, Акча-кала, Кызылча-кала, городище Кушмейхан.

Собравшиеся были ознакомлены с результатами археологических изысканий, проводимых на этих памятниках туркменскими археологами и совместными с иностранными учёными экспедициями, также были представлены находки – свидетельства расцвета материальной культуры средневековых туркменских городов, расположенных вдоль Великого Шелкового пути. Многие из этих археологических находок стали экспонатами одного из выставочных залов Государственного музея Государственного культурного центра, с экспозицией которого ознакомились участники торжественного мероприятия.