Второй пассажирский Boeing 777-300ER пополнил авиапарк Туркменистана

В Международный аэропорт Ашхабада доставлен новый пассажирский лайнер Boeing 777-300ER, закупленный в рамках программы модернизации гражданской авиации Туркменистана, сообщает агентство «Туркменховаеллары».

Это уже второй самолет данной модели, поступивший в распоряжение туркменских авиалиний за последнее время. Первый был доставлен в страну 4 декабря и в настоящее время используется на рейсах Ашхабад – Бангкок.

Второй авиалайнер рассчитан на 368 пассажиров. Он оснащен двумя двигателями GE90-115BL2 и способен совершать трансконтинентальные перелеты протяженностью до 11 390 км. Максимальная коммерческая загрузка составляет 40 тонн.

Новейший лайнер отличается повышенным уровнем комфорта и включает салоны трех классов обслуживания: 40 мест бизнес-класса, 32 места премиум-эконом и 296 мест в эконом-классе.