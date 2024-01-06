Авиакомпания «Туркменистан» возобновит рейсы в Милан, Куала-Лумпур, Джидду и Хошимин

Туркменские авиалинии возобновят рейсы из Ашхабада в Милан (Италия), Куала-Лумпур (Малайзия), Джидду (Саудовская Аравия) и Хошимин (Вьетнам). Об этом свидетельствует обновленная информация на сайте turkmenistanairlines.tm.

В настоящий момент стартовала онлайн-продажа билетов на авиарейсы из туркменской столицы в Джидду (4322.5 ТМТ) и Хошимин (6002.5 ТМТ), а также в обратном направлении.

Первые рейсы по новым маршрутам запланированы на февраль-март 2024 года.

Напомним, что с 5 января авиакомпания «Туркменистан» начнет выполнять регулярные прямые рейсы Ашхабад – Абу-Даби – Ашхабад. Таким образом, в нынешнем году туркменские авиалинии будут выполнять рейсы по 14 международным направлениям в 12 странах мира.