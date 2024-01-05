Туркменские учёные уверены – 2024 год принесёт новые открытия в изучении наследия Махтумкули Фраги

Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-издания Turkmenportal рассказал кандидат исторических наук, учёный секретарь Национального института языка, литературы и рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана Какаджан Джанбеков.

– Наступивший 2024 год объявлен в Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», в связи с этим событием какие планы у туркменских учёных?

– Как известно, юбилейные даты способствуют всплеску внимания к личности юбиляра, изданию его произведений. Не исключение и 300-летие Махтумкули Фраги, широко отмечаемое не только в нашей стране, но и во многих государствах мира. Напомню, что Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги». Большой интерес к творчеству гения туркменского народа проявлен и в других странах, что подтверждает актуальность и востребованность гуманистических идеалов, проповедуемых и воспетых великим поэтом-мыслителем.

Вместе с тем, изучение жизни и творческого наследия Махтумкули Фраги является одним из приоритетных направлений деятельности нашего института, где на постоянной основе проводятся исследования, выявляются новые рукописи, неизвестные ранее произведения поэта, готовятся новые издания его сочинений.

– Расскажите о достижениях в этих направлениях.

– Только минувший год был ознаменован целым рядом важных событий, связанных с изучением наследия Махтумкули. В этой связи отмечу наши рабочие поездки в Россию, Узбекистан, Венгрию, Таджикистан. Результатом работы в крупных научных библиотеках Венгрии, Таджикистана и России стало открытие новых рукописей поэта-мыслителя.

В минувшем году в соседнем Узбекистане изданы две книги Махтумкули, а также специальное издание для школ, где обучение ведётся на туркменском языке. Сборник произведений поэта, включивший 80 новых стихотворений, издан в Ираке. Впервые вышли в свет сочинения Фраги на хинди, презентация состоялась в Дели. Также в 2023 году в Берлине состоялась презентация нового сборника стихотворений на немецком языке. В Азербайджане переиздали произведения Махтумкули.

– Что ждёт ценителей творчества великого поэта в 2024 году?

– В скором времени на родном языке с творчеством Махтумкули Фраги познакомятся любители поэзии в Италии, сборник уже подготовлен к печати. На стадии подготовки к изданию произведения поэта в переводе на грузинский язык, а также новые стихотворения Махтумкули, переведенные на румынский и французский языки.

В 2023 году во время рабочей поездки в Гранаду наши испанские коллеги изъявили желание перевести стихотворения Махтумкули на португальский и каталонский языки. Успешно проведены переговоры о проведении конференции, посвящённой жизни и творчеству поэта-мыслителя, в Оксфорде (Англия). В стадии обсуждения проведение Недели Махтумкули Фраги в городах Турецкой Республики.

На текущий год запланированы рабочие командировки в Индию, Италию, Германию и Англию. Уверен, что работа в научно-исследовательских центрах и крупнейших книгохранилищах этих стран принесёт новые открытия, связанные с творческим наследием великого Мастера Слова.

Пользуясь предоставленной возможностью, поздравляю туркменистанцев с наступлением Года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», призванным сохранить и приумножить славу Туркменистана как страны с древней историей и богатейшим культурным наследием.

– Спасибо за интервью, мы знаем, что многие проекты по переводу произведений Махтумкули Фраги на языки мира реализуются под вашим руководством. От имени читателей сайта Turkmenportal желаем вам и вашим коллегам успехов в этой важной научной и творческой работе.

Марал Каджарова