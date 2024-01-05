Посольство Туркменистана в Турции открыло онлайн-запись на прием для граждан и иностранцев

Посольство Туркменистана в Турции запустило на своем официальном сайте раздел «Запланировать встречу», позволяющий гражданам Туркменистана и Турции записаться на прием в онлайн-режиме, сообщает МИЦ.

Чтобы записаться на прием, необходимо указать цель встречи, внести персональные данные и выбрать подходящие дату и время.

Среди доступных консульских услуг на сайте в настоящий момент указаны «Вопросы гражданства» для граждан Туркменистана, и «Виза» для иностранцев.

В назначенный день следует подойти в посольство за 15-20 минут до встречи, имея при себе документ, удостоверяющий личность.