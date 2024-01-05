Молодые ученые Туркменистана активизируют международное сотрудничество в сфере сейсмологии

Молодежный совет Института сейсмологии и физики атмосферы АН Туркменистана способствует расширению международных контактов туркменских ученых-сейсмологов, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Проводимая Советом работа направлена на укрепление инновационного потенциала национальной науки и повышение ее роли в решении практических задач.

В 2023 году представители Института побывали с рабочими визитами в Японии, Китае, Таджикистане, Беларуси. Молодые специалисты прошли стажировки и курсы повышения квалификации в Вене. Также туркменские ученые приняли участие в международных конференциях по проблемам сейсмостойкого строительства.

Активно развивается сотрудничество с китайскими коллегами – готовится подписание соглашения о научно-техническом взаимодействии с Институтом сейсмологии при Администрации по землетрясениям Китая.

С армянской стороной достигнута договоренность об установке оборудования на создаваемой сейсмической станции в городе Аркадаг. Ведется подготовка к заключению меморандума с Институтом сейсмологии Узбекистана.

Большое внимание уделяется практическому применению результатов исследований – разработке сейсмических карт и нормативов для строительства новых городов и сел Туркменистана.