Какие развлечения для детей в период зимних каникул подготовили учреждения культуры Марыйского велаята Туркменистана

Артисты Государственного драматического театра имени Кемине приглашают детей на спектакли в период зимних школьных каникул в Марыйском велаяте, пишет издание «Нейтральный Туркменистан».

Юных зрителей ждут три спектакля: Şadyýan sazandarlar по пьесе Говшутгельды Данатарова, Mähek daş по пьесе Агагельды Алланазарова и Batyr towşan по пьесе Аймаммеда Ишангулыева.

Эти постановки позволят детям встретиться с любимыми сказочными героями. График спектаклей составлен так, чтобы у юных зрителей была возможность выбора удобного дня для посещения театра.

Кроме того, множество развлекательных мероприятий пройдут у главной ёлки велаята возле юрты Türkmeniň ak öýi. Здесь выступят танцевальные коллективы Älemgoşar и Çeşme, дети примут участие в викторинах и хороводах. Все эти события подарят ребятне много радости и ярких впечатлений во время зимних каникул.

Таким образом, учреждения культуры Марыйского велаята Туркменистана заранее позаботились о разнообразном и увлекательном досуге для детей в период зимних школьных каникул. Ребята смогут посетить интересные спектакли в театре и веселые мероприятия у главной ёлки велаята.