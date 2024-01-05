Женский взгляд на Мир: в Ашхабаде открылась выставка туркменских и иранских художниц

В Музее изобразительных искусств Туркменистана состоялось открытие выставки женщин-художниц Ирана и Туркменистана. Свои оригинальные работы представили мастера изобразительного и декоративно-прикладного искусства, передает корреспондент Turkmenportal.

Иранские гостьи работают в разных жанрах и технике. Так, Зейнаб Шахи оригинально сочетает в своих уникальных произведениях возможности шамаили (каллиграфии), живописи и искусства позолоты. Картины Амини Мино посвящены истории, культуре, большое место в её творчестве занимает портретная живопись. Миниатюры Рогхайех Сетарнеджад выполнены натуральными красками на коже. Художница утверждает, что с момента создания её первой картины прошло 30 лет и за эти годы она сохранилась в первозданном виде.

Туркменское изобразительное искусство представляют преподаватели Государственной академии художеств – Гунча Гочмурадова, Ширинджемал Реджепова, Айджемал Чарыева, Гулара Бабаева. Их работы отличает гармония красок, оригинальный взгляд на окружающий мир природы, самобытные обычаи туркменского народа, а также сказочные сюжеты. Трудно отвести взгляд и от представленных в экспозиции туркменских ювелирных украшений.

Особенность выставки туркменских и иранских художниц в том, что все экспонаты современные, но в работе над ними учтены секреты лучших мастеров, столетиями оттачивавших свои умения. Каждый из таких видов изобразительного и прикладного искусства – продукт многовековой истории и культуры народов-соседей.

На церемонии открытия туркмено-иранского вернисажа выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Туркменистане Али Моджтаба Рузбахани, руководитель Союза художников Туркменистана Чарымурад Язмырадов, а также директор Музея изобразительных искусств Исмаил Оразов.

Как отмечалось, культурная дипломатия является одним из важнейших инструментов развития отношений дружбы и добрососедства между Туркменистаном и Ираном, народы которых привержены сохранению своего историко-культурного наследия, преемственности традиций, духовно-нравственных ценностей.

Посетителей выставки национальными мелодиями приветствовали музыкальные коллективы дутаристов и скрипачей.

Во второй половине дня туркменские и иранские художницы провели мастер-класс для молодых коллег и поклонников изобразительного искусства.

Завтра в Музее состоится работа конференции, посвященная роли современного изобразительного искусства в жизни общества, в которой примут участие представители творческой интеллигенции двух стран.

Для гостей организованы встречи в Государственной академии художеств Туркменистана, экскурсии по Ашхабаду.